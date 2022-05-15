Борис Джонсон поздравил Украину с победой на «Евровидении-2022»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 15 мая, прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022».

«Поздравляем Украину с победой <…> Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу», — написал он в своем Twitter.

Также Джонсон упомянул представлявшего королевство певца Сэма Райдера, который занял второе место, и выразил благодарность за «блестящее представление Великобритании».

Примечательно, что до результатов зрительного голосования в таблице конкурса лидировала Великобритания, однако из-за решения зрителей музыкант опустился на одну строчку вниз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение в связи с победой украинских конкурсантов. Он поблагодарил участников группы Kalush Orchestra, а также всех, кто поддержал страну на голосовании.

Финал «Евровидения» состоялся на арене Pala Olimpico в ночь на 15 мая. По итогам голосования жюри и зрителей, представители Украины набрали 631 балл. Участники группы на сцене сказали, что «это победа каждого украинца».

Второе место на «Евровидении-2022» занял исполнитель из Великобритании, набрав 466 баллов, на третьем месте — певица Шанель от Испании (459 баллов).

При этом украинцы в ходе конкурса успели угодить в скандал из-за того, что со сцены решили продвигать политические лозунги. Подобные действия противоречат правилам конкурса. Согласно действующему документу, на сцене «запрещены политические высказывания».

Однако организаторы «Евровидения» отказались считать выступления участников политическими. По их словам, призывы музыкантов носят гуманитарный характер.

Последний раз Украина занимала первое место на «Евровидении» в 2016 году. Победу одержала певица Джамала с композицией «1944» о депортации крымских татар. После объявления результатов голосования исполнительницу поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.