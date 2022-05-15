Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение-2022»

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2022». Финал конкурса состоялся на арене Pala Olimpico в ночь на 15 мая.

По итогам голосования жюри и зрителей, представители Украины набрали 631 балл.

Участники группы на сцене выкрикнули националистический лозунг и заявили, что «это победа каждого украинца».

Kalush Orchestra с композицией на стыке хип-хопа и фолка считалась безусловным фаворитом соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.

Второе место на «Евровидении-2022» заняли исполнители из Великобритании, набрав 466 баллов, на третьем месте — певица Шанель от Испании (459 баллов).

Также в десятку лучших вошли исполнители из Швеции, Сербии, Италии, Молдавии, Греции, Португалии и Норвегии. Последнее место досталось Германии, у нее 6 баллов.

При этом украинцы в ходе конкурса успели угодить в скандал из-за того, что со сцены решили продвигать политические лозунги. Подобные действия противоречат правилам конкурса. Согласно действующему документу, на сцене «запрещены политические высказывания». Нарушение требований обычно грозит участникам дисквалификацией.

После этого организаторы «Евровидения» не показали группу во время повтора фрагмента их выступления, а ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками.

Вслед за Kalush Orchestra свою политическую позицию обозначили представители Исландии, прокричав лозунг «Мир Украине».

С молчаливой акцией выступил немецкий певец Малик Харрис: он вышел на сцену с гитарой, украшенной изображением украинского флага и надписью «Peace» («Мир»).

Однако организаторы «Евровидения» отказались считать выступления участников политическими. По их словам, призывы музыкантов носят гуманитарный характер.

В преддверии «Евровидения-2022», 3 мая, исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Он аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие. Между тем Россия не участвует.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».