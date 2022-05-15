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Зеленский прокомментировал победу Украины на «Евровидении-2022»

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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukraine Presi
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Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая высказался насчет победы украинской группы Kalush Orchestra на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022».

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«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз», — написал Зеленский на своей странице в Telegram.

По его словам, украинские власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

Он поблагодарил участников группы Kalush Orchestra за победу, а всех, кто поддержал страну, за голоса в конкурсе.

Финал «Евровидения» состоялся на арене Pala Olimpico в ночь на 15 мая. По итогам голосования жюри и зрителей, представители Украины набрали 631 балл. Участники группы на сцене сказали, что «это победа каждого украинца».

Второе место на «Евровидении-2022» заняли исполнители из Великобритании, набрав 466 баллов, на третьем месте — певица Шанель от Испании (459 баллов).

При этом украинцы в ходе конкурса успели угодить в скандал из-за того, что со сцены решили продвигать политические лозунги. Подобные действия противоречат правилам конкурса. Согласно действующему документу, на сцене «запрещены политические высказывания».

Однако организаторы «Евровидения» отказались считать выступления участников политическими. По их словам, призывы музыкантов носят гуманитарный характер.

В этом году россияне не голосовали за участников «Евровидения» в Турине, поскольку голосовать могут только страны, принимающие участие. Между тем Россия не участвует.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

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