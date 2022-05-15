В Румынии обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок

Организаторы международного конкурса «Евровидение-2022» изменили оценки румынского жюри в пользу Украины. Об этом 15 мая сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны», — приводит ее слова TVR.

Он уточнила, что изначально 12 баллов были отданы исполнителям из Молдавии, однако во время оглашения результатов выяснилось, что организаторы конкурса аннулировали результаты на основании якобы манипулирования голосами и отдали высшую оценку украинцам.

При этом члены жюри не получили уведомления о подозрениях в нарушении в отношении голосования во втором полуфинале.

Примечательно, что во время объявления итогов подсчета голосов румынского жюри на экране появился представитель «Евровидения» в Турине вместо представительницы страны Эды Маркус.

Молдавию на «Евровидении-2022» представили группа Zdob Si Zdub и дуэт «Братья Адваховы». В результате объявления результатов голосования республика заняла седьмое место.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение» прошел в ночь на 15 мая. Украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» по результатам зрительского голосования стала победителем. С победой коллектив поздравили украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом украинцы нарушили правила конкурса и начали продвигать политические лозунги на сцене. При этом организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

Как отметил политолог Владимир Шаповалов «Известиям», победа украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение» лишний раз доказала его политизированность. После окончания холодной войны Запад через эту площадку продвигает нужные ему ценности либо необходимые политические силы, уточнил он.

Кроме того, стало известно, что социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне украинской хип-хоп-группы Kalush Orchestra «Стефания».

До этого, 3 мая, исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Он аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».