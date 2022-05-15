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Россиянам заблокировали песню победителей «Евровидения» в соцсетях

Facebook и Instagram заблокировали россиянам песню украинской группы Kalush Orchestra
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Фото: ТАСС/Luca Bruno
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Социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне украинской хип-хоп-группы Kalush Orchestra «Стефания», которая победила на «Евровидении-2022».

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Отмечается, что трек невозможно добавить в сторис в обеих соцсетях. Поисковая система сообщает, что результаты не найдены.

Если же пользователь из другой страны опубликовал сторис с этой песней, то прослушать ее также не получится.

«Эта песня в настоящее время недоступна», — появляется сообщение при попытке прослушать трек.

В ночь на 15 мая украинская группа Kalush Orchestra по результатам зрительского голосования стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2022». Их уже успели поздравить украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом украинцы нарушили правила конкурса, когда начали продвигать политические лозунги на сцене. После этого организаторы «Евровидения» не показали группу во время повтора фрагмента их выступления, а ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками.

Вслед за Kalush Orchestra свою политическую позицию обозначили представители Исландии, прокричав лозунг «Мир Украине».

С молчаливой акцией выступил немецкий певец Малик Харрис: он вышел на сцену с гитарой, украшенной изображением украинского флага и надписью «Peace» («Мир»).

Однако организаторы «Евровидения» отказались считать выступления участников политическими. По их словам, призывы музыкантов носят гуманитарный характер.

В преддверии «Евровидения-2022», 3 мая, исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Он аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие. Между тем Россия не участвует.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

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