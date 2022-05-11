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Иммунолог напомнил о риске новой волны COVID-19 в РФ в ближайшие месяцы

Иммунолог Крючков назвал «хрупкой» ситуацию с распространением COVID-19 в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал хрупким баланс между ситуацией с распространением коронавируса в России и ослаблением ограничительных мер. Так он в среду, 11 мая, прокомментировал «Известиям» данные Минздрава о спаде заболеваемости COVID-19 в стране.

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«В настоящее время мы можем наблюдать снижение уровня заболеваемости, темпы невысокие, но нужно помнить о балансе, который сейчас возник, — с одной стороны, заразность вируса, а с другой — меры. Так вот этот самый баланс очень хрупкий. Для того чтобы этот он перешел из противоэпидемической формы в проэпидемическую, много не нужно. Небольшие колебания факторов способны увести баланс в противоположную сторону», — указал эксперт.

По его словам, в настоящее время наблюдается ослабление противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации, а также снижение коллективного иммунитета.

«Как я и говорил ранее, весьма вероятно, что в ближайший месяц будет всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как «Омикрон», но весьма заметным. Важно помнить, что пандемия коронавируса не закончилась и нет фактов, которые подтвердили бы ее окончание», — резюмировал Крючков.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

Также 11 мая руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что линии штамма коронавируса BA.4, BA.5 (южноафриканские «Омикроны») являются более заразными, чем предыдущие геноварианты. По его словам, они могут частично уходить от иммунной защиты.

Ранее, 8 мая, Крючков спрогнозировал новый всплеск коронавирусной инфекции в России в мае и июне. По его словам, новая волна заболеваемости может остаться незамеченной, так как не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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