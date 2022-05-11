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Pfizer и Moderna испытывают на Украине медпрепараты в обход норм безопасности

Минобороны РФ: Pfizer и Moderna испытывают на Украине медпрепараты в обход норм безопасности
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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Компании Pfizer, Moderna, Merck, Gilead испытывают на Украине медицинские препараты в обход международных норм безопасности, сокращая затраты на реализацию исследовательских программ и получая значительные конкурентные преимущества. Производители вакцины от коронавируса были вовлечены в военно-биологическую деятельность США. Об этом 11 мая заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, идеологами военно-биологической деятельности являются лидеры Демократической партии США. Кириллов отметил, что законодательную базу для финансирования исследований напрямую из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти США. В том числе привлекались деньги неправительственных организаций.

По его информации, лидеры партии получили дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании благодаря участию в программе неправительственных биотехнологических организаций. Кроме того, это помогло им скрывать распределение средств.

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Военно-биологическая деятельность могла финансироваться Пентагоном

«Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых являются сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала», — сказал Кириллов.

Он уточнил, что американская сторона расширила исследовательский потенциал как в сфере создания биологического оружия, так и в области получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к разным заболеваниям.

Кириллов указал, что Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия, тестирования новых образцов фармпрепаратов.

28 апреля посольство России в США заявило, что в американском экспертном сообществе тщательно изучают установленные российскими военными факты работы биолабораторий на Украине. Аналитиков интересуют вопросы, касающиеся того, какие штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях, а также какую угрозу для населения такая деятельность может создать.

В тот же день Следственный комитет России заявил, что в рамках уголовного дела проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине. По полученным данным, с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы.

21 апреля военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий рассказал, что биолаборатории на Украине служили для США плацдармом по отработке методов организационной биологической войны.

Ранее, 19 апреля, Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины.

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