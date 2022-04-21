Военный микробиолог раскрыл задачи США в биолабораториях на Украине

Биолаборатории на Украине служили для США плацдармом по отработке методов организационной биологической войны, заявил в четверг, 21 апреля, военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.

«Такой тип ведения войны известен. Например, когда в стране ликвидируется вся инфраструктура, которая способна вести эпиднадзор, выявлять инфекции и противодействовать их распространению — это биологическая война, ведущаяся организационными способами, без непосредственного применения биологических агентов», — объяснил он «РИА Новости».

Супотницкий добавил, что для создания опасной ситуации не обязательно запускать самолет и что-то распылять.

«Достаточно по какой-либо причине вспыхнуть инфекции, считавшейся уже редкой, побежденной, и она начинает поражать население. Например, брюшной тиф. Даже при современном лечении пациентам мало не покажется», — отметил эксперт.

19 апреля Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.

18 апреля сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях.

Кроме того, комиссия проведет исследование вспышек заболеваний, которые произошли на украинской территории. Яровая также рассказала, что комиссия начала подготовку досье и опрос свидетелей. К досье приобщены первые задокументированные результаты работы.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

О том, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на территории их собственной страны, и факты, подтверждающие наличие биолабораторий по изучению опасных патогенов и возможной разработке биологического оружия, стало известно в ходе спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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