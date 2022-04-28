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СК изучит новые данные о биологической программе на Украине

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Следственный Комитет России в рамках уголовного дела проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине. Об этом говорится 28 апреля в сообщении на сайте ведомства.

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Информация была озвучена посольством РФ в США. Речь идет о незаконной военно-биологической деятельности на Украине.

«По имеющимся данным, в период с 2019 по 2021 года американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы», — напомнили в СК.

Пациентов отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса. Уже показания свидетелей этих действий.

«Следственный комитет России запросит в МИД России имеющиеся сведения, в также примет меры к установлению лиц, которые пострадали от вышеуказанных действий, для их последующего допроса», — заключили в ведомстве.

27 апреля секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев связал вспышки заболеваемости в мире с биолабораториями США. По его словам, Вашингтон развернул сеть биолабораторий в Грузии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении, где «прикрываясь научными исследованиями, ведут военно-биологическую деятельность».

19 апреля Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

18 апреля сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

О том, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на территории их собственной страны, говорят факты, подтверждающие наличие биолабораторий по изучению опасных патогенов и возможной разработке биологического оружия, стало известно в ходе спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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