После распада СССР в ряде постсоветских стран США и их сателлиты развернули сеть биологических лабораторий. Именно они могут быть источниками вспышек различных заболеваний по всему миру, заявил в среду, 27 апреля, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам безопасности на Юге России.

«Отмечаемые в ряде стран вспышки инфекционных заболеваний могут быть напрямую связаны с деятельностью указанных биолабораторий», — отметил Патрушев.

Так, по его словам, Штаты развернули сеть биолабораторий в Грузии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении, где «прикрываясь научными исследованиями, ведут военно-биологическую деятельность».

21 апреля главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий раскрыл, что биолаборатории на Украине служили для США плацдармом по отработке методов организационной биологической войны.

19 апреля Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

18 апреля сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях.

Кроме того, комиссия проведет исследование вспышек заболеваний, которые произошли на украинской территории. Яровая также рассказала, что комиссия начала подготовку досье и опрос свидетелей. К досье приобщены первые задокументированные результаты работы.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

О том, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на территории их собственной страны, говорят факты, подтверждающие наличие биолабораторий по изучению опасных патогенов и возможной разработке биологического оружия, стало известно в ходе спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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