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Посольство РФ заявило об изучении в США данных о биолабораториях на Украине

Посольство РФ: эксперты в США изучают данные о биолабораториях на Украине
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В американском экспертном сообществе тщательно изучают установленные российскими военными факты работы биолабораторий на Украине. Об этом в четверг, 28 апреля, заявило посольство России в США.

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«Отмечаем, что американское экспертное сообщество всё скрупулезнее анализирует вскрытые нашими Вооруженными силами факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.

Уточняется, что аналитиков интересуют вопросы, касающиеся того, какие штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях, а также какую угрозу для населения такая деятельность может создать.

В посольстве обратили внимание на то, что Штаты сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия, несмотря на международные обязательства.

Между тем во время проведения спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса было установлено, что с 2019 по 2021 годы американские ученые из лаборатории в Харьковской области «проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харьков». В качестве испытуемых, уточнили в диппредставительстве, отбирались люди с расстройствами психики по таким критериям, как возраст, национальность, иммунный статус.

США координируют работу биолабораторий на Украине через Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), добавляется в заявлении посольства.

21 апреля военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий рассказал, что биолаборатории на Украине служили для США плацдармом по отработке методов организационной биологической войны. Он пояснил, что для создания опасной ситуации необязательно запускать самолет и что-то распылять, «достаточно по какой-либо причине вспыхнуть инфекции».

Двумя днями ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

О том, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на территории их собственной страны, говорят факты, подтверждающие наличие биолабораторий по изучению опасных патогенов и возможной разработке биологического оружия, стало известно в ходе спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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