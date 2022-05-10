Байден продлил режим санкций против Сирии еще на один год

Президент США Джо Байден еще на один год продлил режим односторонних санкций в отношении Сирии, говорится в заявлении, опубликованном 9 мая на сайте Белого дома.

Как утверждается в документе, действия сирийского режима представляют угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США». В связи с этим, отмечается в уведомлении, чрезвычайное положение, объявленное 11 мая 2004 года, и принятые в связи с этим меры «должны действовать и после 11 мая 2022 года».

«Поэтому <...> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии», — подчеркнул Байден.

Как заявила администрация США, руководство Сирии допускает «насилие и нарушение прав человека».

Из заявления следует, что Соединенные Штаты призывают власти Сирии и их сторонников прекратить «насильственную войну против собственного народа, ввести общенациональное прекращение огня, содействовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и вести переговоры о политическом урегулировании в стране».

В опубликованном материале подчеркивается, что США будут «принимать во внимание изменения в политике и действиях правительства Сирии». В Белом доме решат, следует ли сохранять режим односторонних санкций и в дальнейшем.

В мае 2021 года президент США продлил санкции в отношении Сирии на год. Таким образом, сохраняются различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно начиная с 2004 года — это, например, блокировка физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.

При этом сообщается о продолжающемся вооруженном противостоянии между Сирией и международной коалицией во главе с США. Так, в январе текущего года стало известно, что коалиция нанесла удары по огневым позициям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, объяснив это самообороной. В пресс-службе отметили, что коалиция «оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать всё возможное для защиты этих сил», поскольку ненаправленные атаки несут угрозы гражданскому населению Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН. Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.