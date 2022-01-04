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Коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии
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Коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии

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Международная коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, объяснив это самообороной. Об этом рассказали в пресс-службе коалиции 4 января.

«Силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях (военной базы) Green Village в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы», — цитирует заявление «РИА Новости».

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