Коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии
Международная коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, объяснив это самообороной. Об этом рассказали в пресс-службе коалиции 4 января.
«Силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях (военной базы) Green Village в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы», — цитирует заявление «РИА Новости».
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