Несколько взрывов прогремело на базе США на границе Сирии и Ирака

Взрывы прозвучали на американской базе на границе Сирии и Ирака. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что несколько взрывов были слышны на территории самой базы в районе Ат-Танф восточнее города Хомс.

Данных о возможном причиненном ущербе или пострадавших пока не поступало.

Ранее, 23 ноября, американская военная база в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По используемому США аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр был нанесен удар пятью ракетными снарядами.

20 октября военную базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф обстреляли ракетами. Удары были нанесены пятью беспилотными летательными аппаратами. Обстрелу подверглись жилые дома и военные казармы.

15 марта 2021 года исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, или 70%, 36% лишились жилища, свыше трети остались без источников дохода.