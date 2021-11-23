По базе США в Сирии нанесли ракетный удар

Американская военная база в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Согласно публикации, по используемому США аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр был нанесен удар пятью ракетными снарядами. Агентство не приводит информации о материальном ущербе или жертвах атаки.

13 ноября сообщалось, что военные Соединенных Штатов умолчали об авиаударах в Сирии, которые в 2019 году унесли жизни мирных жителей. По данным New York Times, американский штурмовик F-15E без предупреждения сбросил 500-фунтовую бомбу на жителей в городе Багуз — толпу примерно из 70 женщин и детей.

Удар в Багузе был одним из крупнейших инцидентов с жертвами среди гражданского населения в войне против террористов, но он никогда не был публично признан американскими военными. Более того, военные скрывали реальное количество мирных жертв от удара, засекретили отчеты и сровняли место взрыва бульдозером, добавили в газете.

20 октября военную базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф обстреляли ракетами. Удары были нанесены пятью беспилотными летательными аппаратами. Обстрелу подверглись жилые дома и военные казармы.

15 марта 2021 года исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, или 70%, 36% лишились жилища, свыше трети остались без источников дохода. По данным ООН, за прошедшие с начала конфликта 10 лет Сирию были вынуждены покинуть свыше 5,6 млн человек. Большая их часть бежала в Турцию, Ливан, Германию.