База США в Сирии подверглась обстрелу

На юге сирийской провинции Эль-Хасаке обстреляли военную базу США. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщило RT Arabic со ссылкой на сирийское государственное агентство телерадиовещания.

«Незаконная военная база США в городе Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке подверглась минометному обстрелу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе сработали сирены и был повышен уровень боевой готовности.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

5 декабря взрывы прозвучали на американской базе на границе Сирии и Ирака. Отмечается, что несколько взрывов были слышны на территории самой базы в районе Ат-Танф восточнее города Хомс.