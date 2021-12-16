Военные США сбили беспилотник у своей базы в сирийском Эт-Танфе

Американские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который двигался в направлении военной базы США и западной коалиции близ сирийского населенного пункта Эт-Танф. Об этом 15 декабря заявил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Билл Урбан.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на Урбана, во вторник, 14 декабря, у базы были замечены два неопознанных беспилотника, один из них двигался в сторону базы.

«Когда БПЛА начал углублялся все дальше в зону урегулирования конфликта в Эт-Танф, его действия были расценены как враждебные, и он был сбит», — заявил представитель СЕНТКОМ.

После этого второй дон развернулся и покинул область. Неизвестно, находилось ли каком-либо из БПЛА взрывное устройство.

Ранее, 5 декабря, несколько взрывов прогремело на территории американской базы в районе Ат-Танф.

20 октября база США и западной коалиции также была обстреляна. Удары по жилым домам и военным казармам были нанесены пятью БПЛА.

15 марта 2021 года исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, или 70%, 36% лишились жилища, свыше трети остались без источников дохода.