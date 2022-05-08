Постпред США в ООН подтвердила передачу разведданных Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные.

По ее словам, поставляемая информация направлена на то, чтобы украинские войска лучше противостояли России, а Киев якобы смог укрепить переговорные позиции.

«Как они используют эти разведданные, зависит от них. Но мы хотим убедиться, что у них есть оборудование и информация, необходимые средства для ведения этих боевых действий», — сказала Томас-Гринфилд 8 мая в эфире CNN.

Дипломат заверила, что США следуют своему курсу, о котором объявили с самого начала, — поддержки Украины. Американский постпред выразила надежду на то, что «Россия ощутила последствия от предоставления разведданных».

5 мая газета The New York Times распространила информацию о передаче разведданных Вашингтона Киеву, что приводило к «гибели российских военных». По сведениям издания, США «в режиме реального времени» передавали Украине сведения о местоположении военнослужащих России. При этом тем же днем Пентагон опроверг, что данные касались местоположения военных ВС РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он подчеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.

В ЦРУ уже раскритиковали утечку в СМИ о том, что Штаты помогают Украине с разведкой.

Спецоперация РФ по защите Донбасса была объявлена 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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