Высокопоставленные должностные лица США сообщили, что Вашингтон направлял на Украину разведданные, которые приводили к гибели российских военных, сообщила 4 мая The New York Times.

«Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения, ... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак», — говорится в материале.

Издание утверждает, что США передают сведения о местонахождении военных «в режиме реального времени». При этом уточняется, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по позициям военных РФ не всегда производились при поддержке американских разведданных.

В середине апреля общественники города Херсона, в настоящее время освобожденного российскими военными от украинских националистов, обнаружили в офисе ООН документы о российской технике. Также в кабинете нашли списки офисов организации, списки чеков, финансовую информацию, документы грантов, программ ООН, посольства Великобритании на Украине.

11 апреля выяснилось, что комплексы ОБСЕ, призванные фиксировать факты нарушения тишины на всей линии разграничения в Донбассе, использовались как средство для радиообмена с подконтрольной на тот момент Украине территорией. На вышках ОБСЕ были обнаружены видеокамеры высокого разрешения. Благодаря станции можно определить местоположение мобильного устройства с точностью до сантиметров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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