Общественники города Херсона, в настоящее время освобожденного российскими военными от украинских националистов, показали журналисту «Известий» документы о российской технике, обнаруженные в офисе ООН. Кадры опубликованы 16 апреля.

По словам Кирилла Стремоусова, в одном из кабинетов, который занимала международная структура, находятся концептуальные предметы, которые подразумевают борьбу с голодом, гендерным равенством и развитие здравоохранения. Но на самом деле продвигались идеи нацизма.

Там же находятся документы, подтверждающие оплату украинцам «добрых дел».

«Люди получали гранты, большие деньги», — отметил общественник.

Как он продолжил, европейские постулаты культивировались под видом добрых дел.

«Здесь у нас флаги Европы, ООН, как раз, как мы видим, лживой организации, которая всё в одностороннем порядке, что касается русского человека, перекручивала», — рассказал мужчина.

Также в кабинете находятся списки офисов организации, списки чеков, финансовая информация, документы грантов, программ ООН, посольства Великобритании на Украине.

Ранее в субботу корреспондент «Известий» Иван Литомин побывал в подвале здания херсонского горсовета. Там обнаружили склад 124-й бригады территориальной обороны. В подвале оказались помещения связи с серверами и меблированная комната, похожая на рабочее место, вероятно, заведующего складом.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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