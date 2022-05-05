В Кремле оценили сведения о передаче США Украине разведданных

Все действия США и других западных стран, направленные на сбор и передачу данных о местонахождении ВС РФ с целью дальнейшей атаки, не способствуют быстрому завершению спецоперации. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам. Это хорошо известно», — ответил он на вопрос журналиста касаемо статьи в The New York Times о работе иностранной разведки.

По словам Пескова, передача западными спецслужбами разведданных Киеву не поможет завершить специальную военную операцию по защите жителей Донбасса быстро, однако не встанет на пути к достижению ее целей.

4 мая в газете NYT был опубликован материал о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные, которые якобы приводили к гибели российских военных.

Издание утверждает, что США передают сведения о местонахождении военнослужащих «в режиме реального времени». При этом уточняется, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) не всегда производились при поддержке американских разведданных.

В середине апреля общественники города Херсона, в настоящее время освобожденного российскими военными от украинских националистов, обнаружили в офисе ООН документы о российской технике. Также в кабинете нашли списки офисов организации, чеков, финансовую информацию, документы грантов, программ ООН, посольства Великобритании на Украине.

11 апреля выяснилось, что комплексы ОБСЕ, призванные фиксировать факты нарушения тишины на всей линии разграничения в Донбассе, использовались как средство для радиообмена с подконтрольной на тот момент Украине территорией. На вышках ОБСЕ были обнаружены видеокамеры высокого разрешения. Благодаря станции можно определить местоположение мобильного устройства с точностью до сантиметров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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