Пентагон раскрыл подробности о передаваемых Украине разведданных

США не передают властям в Киеве разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Об этом 5 мая заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«США предоставляют разведывательную информацию о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы говорили об этом. Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших [российских] военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил», — заверил он на брифинге, который транслировал телеканал CNN.

Накануне в газете The New York Times был опубликован материал о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные, которые якобы приводили к гибели российских военных. Издание утверждает, что США передают сведения о местонахождении военнослужащих «в режиме реального времени». При этом уточняется, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) не всегда производились при поддержке американских разведданных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российским военным «хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам». По его словам, передача западными спецслужбами разведданных Киеву не поможет завершить военную операцию по защите жителей Донбасса быстро, однако не встанет на пути к достижению ее целей.

В то же время член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик поделился с «Известиями» мнением, что передача разведданных — еще один из шагов США для поддержания нужного уровня агрессии на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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