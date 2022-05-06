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Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Посол Великобритании в России Дебора Броннерт 6 мая прибыла в МИД РФ.

На видео, снятом корреспондентом «Известий», видно, как дипломат вышла из машины и направилась к зданию министерства. Цель визита Броннерт пока неизвестна.

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Накануне сообщалось, что всего с начала специальной операции РФ по защите Донбасса Великобритания ввела ограничения в отношении более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, журналистов и предприятий.

Также в четверг управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании перестало признавать статус Московской фондовой биржи. Днем ранее Великобритания запретила своим организациям оказывать услуги России в сфере управленческого консалтинга. Тогда же Лондон ввел санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине.

25 апреля в британском министерстве внешней торговли заявили, что Лондон запретил экспорт на территорию России товаров, в том числе технологий, которые «могут быть использованы против Украины». Указывалось, что продукция, на которую распространяется эмбарго, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.

21 апреля минфин и министерство внешней торговли Соединенного Королевства распространили документ, согласно которому вводится запрет на импорт серебра, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру, из России.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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