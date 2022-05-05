Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) перестало признавать статус Московской фондовой биржи (MOEX). Об этом в четверг, 5 мая, сообщается в заявлении службы.

«В свете сохраняющихся ограничений на операции на Московской фондовой бирже от имени инвесторов из Великобритании HMRC считает неуместным, что она продолжает называться признанной фондовой биржей в соответствии с разделом 1005 Закона о подоходном налоге 2007 года», — говорится на сайте правительства Великобритании.

HMRC отозвала статус признанной у Московской фондовой биржи с 5 мая 2022 года. Теперь любые инвестиции, сделанные после 5 мая, не будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже.

Доступ к льготам для действующих инвестиций остается неизменным.

О том, что Великобритания планирует лишить Московскую фондовую биржу статуса международной площадки на фоне проведения специальной военной операции России по защите Донбасса, стало известно 19 апреля. Как пояснила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер, этот шаг станет ответом на ограничения, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов, сославшись на запрет биржи от 28 февраля, который не позволял брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России.

Как сообщили в пресс-службе Мосбиржи «Известиям», статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов. В случае отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков в свою очередь отметил, что данное событие может негативно отразиться на России в плане международного статуса и международных связей, однако Россия «всегда сумеет самостоятельно создать собственные финансовые и торговые структуры».

20 марта Центробанк разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Мера была принята для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля 2022 года.