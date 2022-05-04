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Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ

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Великобритания вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном 4 мая на сайте правительства Соединенного Королевства.

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
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«Под санкции попали и военные корреспонденты, связанные с российскими войсками на Украине», — говорится в документе.

Так, санкции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, введены на некоторых военных корреспондентов ВГРК и «Комсомольской правды». Также санкции наложили на информационное агентство «ИнфоРос», сайт SouthFront и издание «Фонд стратегической культуры».

8 апреля шесть журналистов из России попали под персональные санкции Евросоюза.

31 марта Великобритания ввела ограничения против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова и ведущего ВГТРК Сергея Брилева. Кроме того, в санкционный список попал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.

15 марта Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. В черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

Подобные санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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