Российские журналисты попали под санкции Евросоюза

Шесть журналистов из России попали под персональные санкции Евросоюза. Такая информация следует из опубликованного в пятницу, 8 апреля, решения Совета ЕС.

Под ограничения попали Павел Гусев, Сергей Михайлов, Александр Малькевич, Алексей Пиманов, Владимир Сунгоркин, Олег Добродеев, следует из документа.

Российские СМИ в настоящее время подвергаются сильному давлению западных стран, что является нарушением принципа свободы распространения информации. Кроме того, за счет действий западных государств нарушается свобода слова, которая подразумевает предоставление читателю свободного выбора источника для получения информации и право на доступ к различным точкам зрения.

В прошлый четверг, 24 марта, принять строгие меры в отношении компании Google из-за запрета на вещание российских СМИ на видеохостинге YouTube призвал Союз журналистов России. Соответствующее обращение было направлено в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и МИД РФ.

19 марта сообщалось, что Роскомнадзор в общей сложности зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, Пятый канал, «Россия 24», «Россия 1», Первый канал, НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.

15 марта Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. Так, в черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

Ранее, 11 марта, руководство видеохостинга YouTube заявило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Тогда сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».