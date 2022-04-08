Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Армия
Минобороны РФ сообщило о минировании националистами химзавода в Авдеевке
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года
Мир
Чижов спрогнозировал скорое исчерпание лимита санкций ЕС против России
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Культура
Киноакадемия США на 10 лет отстранила Уилла Смита от участия в мероприятиях
Политика
В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС
Экономика
В «Аэрофлоте» рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров
Сюжет:

Российские журналисты попали под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против шести российских журналистов
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть журналистов из России попали под персональные санкции Евросоюза. Такая информация следует из опубликованного в пятницу, 8 апреля, решения Совета ЕС.

Раскручивание гаек: почему США решили ослабить санкции
Сняты ограничения, связанные с телекоммуникационным оборудованием и интернет-технологиями

Под ограничения попали Павел Гусев, Сергей Михайлов, Александр Малькевич, Алексей Пиманов, Владимир Сунгоркин, Олег Добродеев, следует из документа.

Российские СМИ в настоящее время подвергаются сильному давлению западных стран, что является нарушением принципа свободы распространения информации. Кроме того, за счет действий западных государств нарушается свобода слова, которая подразумевает предоставление читателю свободного выбора источника для получения информации и право на доступ к различным точкам зрения.

В прошлый четверг, 24 марта, принять строгие меры в отношении компании Google из-за запрета на вещание российских СМИ на видеохостинге YouTube призвал Союз журналистов России. Соответствующее обращение было направлено в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и МИД РФ.

19 марта сообщалось, что Роскомнадзор в общей сложности зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, Пятый канал, «Россия 24», «Россия 1», Первый канал, НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.

15 марта Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. Так, в черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

Ранее, 11 марта, руководство видеохостинга YouTube заявило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Тогда сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022