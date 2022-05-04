В семи районах Крыма продлен «желтый» уровень террористической опасности

Власти Крыма продлили действие «желтого» уровня террористической опасности в семи районах региона. Об этом 4 мая сообщили журналистам в мининформе республики со ссылкой на информацию региональной антитеррористической комиссии.

«На данный момент на территории Крыма сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется властями и правоохранительными органами», — отметили в ведомстве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории России.

Ранее, 26 апреля, в результате очередного обстрела с украинской стороны села Головчино Белгородской области пострадали несколько нежилых построек и четыре дома. Село подвергалось обстрелам и ранее. 19 апреля, в результате атаки ВСУ в Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. От села до границы с Украиной — около 10 км.

25 апреля стало известно, что в Белгородской области обстрелу подверглось село Нехотеевка. Тогда были повреждены жилые постройки и личный транспорт. 24 апреля украинский снаряд прилетел в село Отрадное. 14 апреля обстрелу подверглись села Сподарюшено и Журавлевка. Поселок Климово Брянской области также попал под обстрел 14 апреля. По данным главы региона Александра Богомаза, повреждено около 100 домов, местные жители получили ранения.

С 11 апреля повышенный уровень террористической угрозы введен в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, в связи с возможными провокациями со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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