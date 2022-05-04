Прямой эфир
Мир
МИД призвал Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии
Общество
СК РФ установил причастность командира ВСУ к обстрелу Донецка
Мир
Президент Мексики в очередной раз отказался вводить санкции против России
Мир
США сорвали участие делегации РФ в комитете по информации в ООН
Экономика
Курсы доллара и евро за день упали почти на 4,5 рубля
Экономика
В Венгрии заявили о невозможности поддержки эмбарго на импорт российской нефти
Экономика
В Бразилии санкции против России назвали наказанием всего мира
Мир
Канцлер ФРГ Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в ЕС
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
В ФРГ призвали распустить фонд поддержки «Северного потока – 2»
Мир
Американский генерал заявил об обучении более 23 тыс. солдат ВСУ

В семи районах Крыма продлен «желтый» уровень террористической опасности

0
служба
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Крыма продлили действие «желтого» уровня террористической опасности в семи районах региона. Об этом 4 мая сообщили журналистам в мининформе республики со ссылкой на информацию региональной антитеррористической комиссии.

Пограничное «геройство»: на территории России начались диверсии ВСУ
Что изменится в регионах, где повысили уровень террористической опасности

«На данный момент на территории Крыма сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется властями и правоохранительными органами», — отметили в ведомстве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории России.

Ранее, 26 апреля, в результате очередного обстрела с украинской стороны села Головчино Белгородской области пострадали несколько нежилых построек и четыре дома. Село подвергалось обстрелам и ранее. 19 апреля, в результате атаки ВСУ в Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. От села до границы с Украиной — около 10 км.

25 апреля стало известно, что в Белгородской области обстрелу подверглось село Нехотеевка. Тогда были повреждены жилые постройки и личный транспорт. 24 апреля украинский снаряд прилетел в село Отрадное. 14 апреля обстрелу подверглись села Сподарюшено и Журавлевка. Поселок Климово Брянской области также попал под обстрел 14 апреля. По данным главы региона Александра Богомаза, повреждено около 100 домов, местные жители получили ранения.

С 11 апреля повышенный уровень террористической угрозы введен в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, в связи с возможными провокациями со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022