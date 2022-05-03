Зеленский сообщил об отсутствии проведений ВСУ операций на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не проводили операций на территории России, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов.

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — рассказал во вторник, 3 мая, украинский лидер.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Обострение ситуации в регионе произошло в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей на территорию Российской Федерации и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. Тогда они отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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