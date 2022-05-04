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Усманов опротестовал включение в санкционный список ЕС

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Предприниматель, основатель одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Об этом 4 мая заявили в пресс-службе суда.

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«Иск господина Алишера Усманова против Совета [ЕС] подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Усманов одним из первых российских бизнесменов подпал под санкции ЕС, рестрикции в отношении него ввели 28 февраля. Вместе с ним в списке оказались глава «Транснефти» Николай Токарев и другие предприниматели. Санкции подразумевают заморозку всех активов и счетов предпринимателей на территории ЕС, а также запрет физическим и юридическим лицам Европы вести с ними бизнес.

Позднее, 9 марта, Евросоюз расширил санкционный список. В него были включены президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и другие.

16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ряда государств в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности в данных странах.

Страны Евросоюза вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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