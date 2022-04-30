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Москвичей предупредили о действующих под видом коммунальщиков мошенниках

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Москвичам следует быть бдительными в праздничные дни, когда активизировали свою работу мошенники, выдающие себя за сотрудников коммунальных служб. Об этом предупредил жителей столицы заместитель мэра Москвы Петр Бирюков 30 апреля.

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«К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит», — рассказал он журналистам.

Бирюков напомнил, что все внезапные проверки — незаконны. С такими «проверками» не могут прийти работники ЖКХ, а только люди, которые обманным путем часто пытаются быстро продать какое-то дорогостоящее оборудование жильцам квартир. Зачастую фальшивые приборы могут представлять реальную опасность при вводе в эксплуатацию.

«Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит», — отметил заммэра.

27 апреля, эксперт кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что интернет-мошенники особенно активны в преддверии длинных выходных вроде майских каникул. В это время компании начинают рассылать большое количество рекламных сообщений и спецпредложений. Галов рекомендует быть внимательными и обращать внимание на адрес сайта перед тем, как вводить на нем данные своих банковских карт.

В этот же день специалисты компании Angara Security сообщили, что мошенники придумали новый вид обмана для пользователей гаджетов с операционной системой Android. Они начали рассылать фишинговые письма с предложением пригласить друзей для участия в лотерее и получить за это награду. Аналитики указали, что данная кампания направлена на сбор денежных средств и банковских данных граждан.

Ранее 25 апреля в пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали, что мошенница выманила у пожилой москвички более 1,6 млн рублей под видом сотрудницы Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета пенсии злоумышленница завладела реквизитами социальной карты и кодами из SMS-сообщений потерпевшей, после чего похитила со счета пенсионерки 1 млн 630 тыс. рублей.

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