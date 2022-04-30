Москвичей предупредили о действующих под видом коммунальщиков мошенниках

Москвичам следует быть бдительными в праздничные дни, когда активизировали свою работу мошенники, выдающие себя за сотрудников коммунальных служб. Об этом предупредил жителей столицы заместитель мэра Москвы Петр Бирюков 30 апреля.

«К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит», — рассказал он журналистам.

Бирюков напомнил, что все внезапные проверки — незаконны. С такими «проверками» не могут прийти работники ЖКХ, а только люди, которые обманным путем часто пытаются быстро продать какое-то дорогостоящее оборудование жильцам квартир. Зачастую фальшивые приборы могут представлять реальную опасность при вводе в эксплуатацию.

«Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит», — отметил заммэра.

27 апреля, эксперт кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что интернет-мошенники особенно активны в преддверии длинных выходных вроде майских каникул. В это время компании начинают рассылать большое количество рекламных сообщений и спецпредложений. Галов рекомендует быть внимательными и обращать внимание на адрес сайта перед тем, как вводить на нем данные своих банковских карт.

В этот же день специалисты компании Angara Security сообщили, что мошенники придумали новый вид обмана для пользователей гаджетов с операционной системой Android. Они начали рассылать фишинговые письма с предложением пригласить друзей для участия в лотерее и получить за это награду. Аналитики указали, что данная кампания направлена на сбор денежных средств и банковских данных граждан.

Ранее 25 апреля в пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали, что мошенница выманила у пожилой москвички более 1,6 млн рублей под видом сотрудницы Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета пенсии злоумышленница завладела реквизитами социальной карты и кодами из SMS-сообщений потерпевшей, после чего похитила со счета пенсионерки 1 млн 630 тыс. рублей.