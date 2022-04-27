Россиян предупредили об активизации кибермошенников на длинных выходных

Интернет-мошенники особенно активны на преддверие длинных выходных вроде майских каникул. Об этом рассказал в среду, 27 апреля, эксперт кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов «Газете.Ru».

«В это время компании начинают рассылать большое количество рекламных сообщений и спецпредложений. В таком потоке злоумышленникам проще затеряться, а вероятность, что человек потеряет бдительность и перейдет по ссылке из крайне привлекательного предложения, возрастает», — объяснил эксперт.

Дмитрий Галов рекомендует быть внимательными, обращать внимание на адрес сайта перед тем, как вводить на нем данные банковской карты; не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах и соцсетях; не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах.

При этом, он отмечает, что вышеперечисленные правила следует соблюдать не только в выходные, но и в любой другой день.

Галов также советует завести для онлайн-шопинга отдельную банковскую карту и хранить на ней небольшую сумму денег. Нелишним будет установить суточный лимит на снятие и переводы денег с этой карты.

Мария Ефремова — аналитик компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности, также считает, что злоумышленники часто активизируются в преддверии и в период долгих выходны.

Она отметила, что период длинных выходных люди более расслаблены, нежели в рабочее время и часто теряют бдительность. Она считает, что это одна из причин повышения киберпреступлений.

17 апреля зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что Сбербанк ожидает новую волну атак мошенников на россиян.

16 апреля зампред правления Сбербанка заявил о том, что мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар.

15 апреля специалист по мобильным киберугрозам рассказал о мошенниках, которые создают приложения с вредоносным ПО под видом официальных программ. Чтобы обезопасить себя от утечки важных данных, пользователям рекомендуют использовать только официальные источники для скачивания и не давать лишних разрешений приложениям в настройках телефона.