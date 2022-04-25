Лжесотрудница пенсионного фонда похитила у пожилой москвички более 1,6 млн рублей

Мошенница выманила у пожилой москвички более 1,6 млн рублей под видом сотрудницы пенсионного фонда. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В полицию обратилась жительница Москвы 1939 года рождения и сообщила о краже денег с банковского счета. Правоохранители установили, что в период с 12:00 20 апреля по 10:00 21 апреля 2022 года неизвестная позвонила ей с неустановленного номера и представилась сотрудницей пенсионного фонда.

Под предлогом перерасчета пенсии злоумышленница завладела реквизитами социальной карты и кодами из SMS-сообщений потерпевшей, после чего похитила со счета пенсионерки 1 млн 630 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, отмечает агентство городских новостей «Москва».

20 апреля руководитель департамента информационной безопасности Tele2 Валерий Калистратов рассказал о способах защитить себя от мошенников в Сети.

По его словам, киберпреступники всё чаще атакуют пользователей с помощью вирусов. Так, мошенники используют в качестве приемов внушение ложной надежды, угрозу безопасности, манипуляции здоровьем близких. Причем для них важна любая персональная информация.

Он уточнил, что к персональным данным относятся сведения о банковских картах, логины и пароли к личным кабинетам, цифровые документы, по которым можно установить личность человека.

Чтобы обезопасить себя и близких, эксперт призвал устанавливать надежные пароли на свои компьютеры и гаджеты, избегать незнакомых приложений и ссылок, регулярно обновлять программное обеспечение и не забывать об антивирусной защите устройств.