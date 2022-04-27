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Мошенники придумали новую схему обмана владельцев смартфонов на Android

Angara Security: мошенники атакуют россиян с помощью лотерей для смартфонов на Android
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Мошенники начали рассылать фишинговые письма с предложением пригласить друзей для участия в лотерее и получить за это награду, рассказали в среду, 27 апреля, специалисты компании Angara Security.

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Этот вид мошенничества распространяется только на пользователей гаджетов с операционной системой Android, так как для получения денежного приза нужно скачать специальное приложение, разработанное именно под нее.

«Привлечь внимание потенциальных жертв злоумышленникам помогал годами проверенный подход — продвижение беспроигрышной онлайн-лотереи. При этом для большей убедительности внешний вид фейкового сайта оформлялся c применением логотипов популярных брендов производителей совершенно разной продукции», — рассказали представители организации в беседе с «РИА Новости».

После того как пользователь попадал на сайт мошенников, ему предлагалось пройти небольшой опрос, в конце которого он указывал наиболее часто используемые им мессенджеры. Обязательным условием выбора ячейки «лотерейного билета» и получения приза является рассылка сайта своим друзьям и знакомым.

Те, кто выполнил все задания, переходили на страницу с сообщением о приеме на рассмотрение заявки на выигрыш. Тут и было нужно скачать специальное приложение, чтобы получить «подарок и дополнительные бонусы». Побуждать действовать быстрее помогала форма обратного отсчета на сайте.

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова отметила, что кампания направлена на сбор денежных средств и банковских данных граждан.

29 марта представители «Столото» рассказали «Известиям» о том, что за 2021 год совместно с компанией Group-IB заблокировали 23 685 ресурсов, действовавших под видом популярных государственных лотерей и нелегально использовавших бренд «Столото».

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