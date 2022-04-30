Со стороны границы с Украиной в Белгороде слышны звуки взрывов

Звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО) слышны в Белгородской области. Об этом в ночь на 30 апреля сообщает корреспондент «Известий».

Уточняется, что системы ПВО включили в областном центре после наступления темноты, до этого в городе раздались звуки взрывов со стороны украинской границы.

При этом, по предварительной информации, прилетов со стороны украинской границы вечером 30 апреля не было.

В оперштабе Белгородской области, отвечая на вопросы обеспокоенных жителей на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во «Вконтакте» пояснили, что звуки доносятся с территории Украины, а в регионе обстановка спокойная.

Ранее, в ночь на 28 апреля сообщалось, что примерно в 00:50 жители Белгородской области услышали «хлопок» в небе. В Сети появилось видео с видом работы ПВО в ночном небе. Позже пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин подтвердил «Известиям», что в области сработала система противовоздушной обороны.

О звуках взрыва в регионе сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и в ночь на среду, 27 апреля. Он уточнял, что проснулся в 3:35 от громкого звука, похожего на взрыв.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Он отметил, что пострадало несколько нежилых построек и четыре дома.

25 апреля стало известно, что село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Днем ранее украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородского района Белгородской области.

До этого, 19 апреля, Гладков заявил, что украинские военные обстреляли еще одно село в Белгородской области. После атаки ВСУ в Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. От села до границы с Украиной — около 10 км.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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