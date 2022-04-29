В Германии раскритиковали заморозку российских валютных резервов

Замораживание российских валютных резервов — это деструктивная мера, вынуждающая Россию взимать плату за газ в рублях. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», — сказал Крупалла «РИА Новости».

По его мнению, возобновление экономических связей с Россией помогло бы Германии договориться об оплате за газ. В то же время он отметил, что эпоха нефтедоллара завершается и европейские валюты должны укрепляться при торговле энергоносителями. Тем более, как подчеркнул Крупалла, очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper всё равно придется принять условия РФ.

Накануне сообщалось, что энергохолдинг Uniper — крупнейший импортер российского газа в Германии, — согласился переводить платежи за топливо в российский банк в рублях.

Ранее, 27 апреля, финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

В тот же день агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.