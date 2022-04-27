Обвинение запросило 17 лет колонии для экс-полковника Захарченко

Гособвинение просит признать виновным и назначить наказание в виде 17 лет колонии строгого режима для экс-полковника Министерства внутренних дел России Дмитрия Захарченко. Заседание проходит в среду, 27 апреля, в Пресненском суде Москвы.

«Окончательно прошу назначить Захарченко наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — высказалась прокурор Милана Дигаева во время прений сторон, передает корреспондент «Известий».

Помимо этого, гособвинение просит назначить эксслужащему штраф в 500 млн рублей. Кроме полковника на скамье подсудимых находятся адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов. Для каждого просят от девяти до 12 лет тюрьмы.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В тот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

9 апреля 2021 года Пресненский суд Москвы арестовал адвоката Захарченко Александра Горбатенко по подозрению в передаче взятки в 500 тыс. рублей.

27 февраля 2020 года Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам получения взяток — по ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах»).

По версии следствия, в декабре 2015 года экс-полковник получил взятку от бизнесмена в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью более 800 тыс. рублей. Помимо этого, с ноября 2007 года по август 2016 года экс-полковник ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, общая сумма которых составила почти 1,4 млрд рублей.