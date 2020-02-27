Экс-полковнику Дмитрию Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам получения взяток. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщается на сайте СК РФ.

«На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2015 года Захарченко получил взятку от бизнесмена в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью более 800 тыс. рублей. Помимо этого, с ноября 2007 года по август 2016 года экс-полковник ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, общая сумма которых составила почти 1,4 млрд рублей.

«Незаконное вознаграждение Захарченко получал за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателей, которое он им оказывал вплоть до своего задержания в сентябре 2016 года», — добавляется в сообщении.

В СК отметили, что также обвинение было предъявлено взяткодателю предпринимателю Валерию Маркелову и посредникам Захарченко во взяточничестве Василию Критинину и бывшему адвокату Виктору Белевцову.

«В отношении установленных фигурантов следственные действия завершены, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела», — добавляется в тексте.

Как рассказал «Известиям» адвокат Захарченко Александр Горбатенко, его подзащитный не признает себя виновным. Он отметил, что адвокатам не хватило времени, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела. Защита подала жалобу на имя председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина.

По словам Горбатенко, чтобы предъявить обвинение и закончить следственные действия, был только один день. Он также отметил, что, по словам следователя, они проходили в Мордовии. После этого Захарченко будут этапировать в Москву, но дата пока неизвестна. Вероятно, это произойдет в течение ближайших двух недель.

Экс-полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки, пишет RT. При проведении следственных действий у родственников Захарченко и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Происхождение их до сих пор неизвестно.

1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около 9 млрд рублей.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В этот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс.

В октябре приговор смягчили на полгода.