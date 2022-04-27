На Кубани прекратил действовать повышенный уровень террористической угрозы

В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края не продлили «желтый» уровень террористической опасности. Он прекратил действовать вечером 26 апреля, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районах, сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим «желтым» уровнем террористической опасности», — уточнили в оперштабе.

Подразделения силовых подразделений перешли в штатный режим работы.

Губернатор края Вениамин Кондратьев ввел в двух граничащих с Украиной районах Кубани повышенный уровень террористической угрозы 11 апреля.

«Желтый» уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил (ВСУ) также был введен в нескольких других российских регионах. Так, он действует на территориях Белгородской, Брянской областей, в двух районах Воронежской области, в Курской области, в пяти северных и двух восточных районах Крыма.

Ранее 27 апреля губернатор Курской области сообщил, что в ночь на среду в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Также в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что система противоракетной обороны уничтожила разведывательный беспилотник в небе над Воронежем. По его словам, жизни и здоровью жителей ничто не угрожает. Кроме того, мэр Белгорода Антон Иванов в среду рассказал о хлопках в регионе.