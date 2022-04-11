В двух районах Краснодарского края введен повышенный уровень террористической угрозы

В двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края введен повышенный уровень террористической угрозы. Об этом 11 апреля сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Подписал распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов. С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов», — написал он.

Губернатор призвал жителей и гостей Кубани быть бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию.

Повышенный режим террористической угрозы также введен в нескольких других российских областях, граничащих с Украиной. Так, 11 апреля он был установлен на территориях Белгородской, Брянской областей и в двух районах Воронежской области. Кроме того, в Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности.

27 февраля следователи возбудили уголовные дела после обстрелов Краснодарского края украинскими солдатами. По данным СКР, 24 и 25 февраля ведущие боевые действия на территории юго-востока Украины военнослужащие ВСУ выстрелили по территории России. Последствия открытия огня зафиксировали около поселка Широчанка города Ейска и в 10 км от города Приморско-Ахтарска.

6 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе. По его словам, жертв и разрушений с российской стороны нет. Позже, 9 апреля, Старовойт рассказал, что со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе села Елизаветовка Глушковского района. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем российских военных огневая точка была подавлена.

7 апреля следователи возбудили дело по факту обстрела украинскими военными Белгородской области 29 марта. Тогда, по информации СКР, восемь россиян получили ранения. Помимо этого было зафиксировано повреждение 21 машины.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве.

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