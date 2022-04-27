Pfizer запросила одобрение бустерной вакцины от COVID-19 для детей

Американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на одобрение для экстренного применения бустерной дозы своей вакцины против коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 26 апреля, на сайте Pfizer.

«Pfizer и BioNTech сегодня подали заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на получение разрешения на экстренное применение <...> бустерной дозы вакцины Pfizer — BioNTech от COVID-19 среди детей от 5 до 11 лет <...>», — говорится в сообщении.

Согласно данным компании о второй фазе испытаний препарата, у детей от 5 до 11 лет выработался сильный иммунный ответ примерно через полгода после введения второй дозы вакцины Pfizer — BioNTech.

Компании также отправят данные исследований Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) и другим регулирующим органам, чтобы получить разрешение в ближайшие недели.

Ранее, 6 января, сообщалось, что федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали применение бустерных прививок против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее рекомендации по ревакцинации касались только подростков 16–17 лет.

Такой вывод Центры США сделали после введения более 25 млн доз вакцины подросткам.

6 ноября Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. В октябре Коста-Рика объявила о закупке 3,5 млн доз вакцины у компании Pfizer. Порядка 1,5 млн из них пойдет на прививки для детей.

В том же месяце минздрав Канады разрешил использование вакцины Pfizer/BioNTech Comirnaty против COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

14 ноября пресс-служба минздрава Израиля сообщила, что генеральный директор израильского министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета федерального ведомства о проведении вакцинации от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививать детей этой возрастной категории от коронавируса планируется препаратом Pfizer.

Ранее, 30 октября, Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренно использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 5–11 лет. Как показало исследование, вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы.

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