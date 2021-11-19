Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Минздрав Канады разрешил использование вакцины Pfizer/BioNTech Comirnaty против COVID-19 у детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом сообщила в пятницу, 19 ноября, пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данная вакцина была первоначально разрешена для использования у граждан в возрасте 16 лет и старше в декабре 2020 года, а затем она была разрешена для детей в возрасте от 12 до 15 лет в мае 2021-го.

«После тщательного и независимого научного анализа департамент определил, что преимущества этой вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет превышают риски. Министерство здравоохранения Канады разрешило применение двух доз препарата в 10 микрограммов, который вводится с трехнедельным режимом, что является более низкой дозой, чем режим с двумя дозами в 30 микрограммов, разрешенный для людей в возрасте 12 лет и старше», — указано в заявлении.

Ранее, 14 ноября, пресс-служба минздрава Израиля сообщила, что генеральный директор израильского министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета федерального ведомства о проведении вакцинации от COVID-19 среди детей в возрасте от пяти до 11 лет. Прививать детей этой возрастной категории от коронавируса планируется препаратом Pfizer.

6 ноября Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет. В октябре Коста-Рика объявила о закупке 3,5 млн доз вакцины у компании Pfizer. Порядка 1,5 млн из них пойдет на прививки для детей.

Вместе с тем в марте сообщалось, что в Швейцарии с начала вакцинации от коронавируса выявлено почти 600 случаев побочных эффектов после прививок. 343 случая побочных эффектов зафиксировано при применении вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, еще 251 случай — после прививки препаратом Moderna.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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