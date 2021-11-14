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В Израиле одобрили вакцинацию от COVID-19 детей 5-11 лет

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Генеральный директор израильского министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета федерального ведомства о проведении вакцинации от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявила пресс-служба минздрава Израиля.

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Уточняется, что прививать детей этой возрастной категории от коронавируса планируется препаратом Pfizer.

«Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш принял рекомендацию экспертного совета вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5–11 лет», — говорится в сообщении.

Рекомендацию прививать от коронавирусной инфекции детей этой возрастной группы дал экспертный совет минздрава Израиля 10 ноября.

По данным израильского радио Kan, вакцинация может начаться через неделю.

Кампания по вакцинации израильтян американским препаратом Pfizer началась 20 декабря 2020 года. По информации местного минздрава, первую дозу получили 6,2 млн жителей страны, вторую — 5,7 млн, третью — 4,1 млн. При этом общая численность населения в государстве составляет 9,3 млн человек.

28 октября стало известно о том, что Израиль разрешил с 15 ноября въезд туристам после вакцинации «Спутником V». Прилететь можно исключительно в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а по прибытии необходимо будет временно оставаться на карантине.

По информации пресс-службы израильского минздрава, въезд в страну разрешен тем иностранным гражданам, которые получили две прививки «Спутником V» не ранее 14 дней до начала поездки и не позднее шести месяцев на момент завершения поездки.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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