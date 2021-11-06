Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19

Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что вакцинация этой возрастной категории стартует в марте 2022 года. Как подчеркнули власти, решение принято «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков». Постановление утвердила национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии.

В октябре Коста-Рика объявила о закупке 3,5 млн доз вакцины у компании Pfizer. Порядка 1,5 млн из них пойдет на прививки для детей. В общей сложности страна закупила 12,5 млн доз вакцин по соглашениям с Pfizer, AstraZeneca и Covax, уточняет газета The Tico Times.

29 октября профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых.

Днем ранее в Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних, среди которых были 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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