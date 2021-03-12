Почти 600 случаев побочных эффектов выявили в Швейцарии с начала вакцинации

В Швейцарии с начала вакцинации от коронавируса выявлено почти 600 случаев побочных эффектов после прививок. Такие данные распространил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

Согласно опубликованному документу, в стране на 8 марта было выявлено 597 случаев побочных эффектов, которые, предположительно, возникли после введения вакцин.

«Эти сообщения подтверждают профиль побочных эффектов, который наблюдался в ходе испытаний, предшествующих авторизации, и описан в информационных текстах о препарате», — говорится в сообщении ведомства от 11 марта.

В то же время подчеркивается, что новых проблем среди выявленных случаев не было обнаружено, поэтому они не изменили положительного соотношения позитивного эффекта и рисков от применения двух разрешенных вакцин.

Отмечается, что 343 случая побочных эффектов зафиксировано при применении вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, а аще 251 случай — после прививки препаратом Moderna. Еще в трех случаях не уточняется, какая именно вакцина были применена. При этом большая часть выявленной «побочки» была зафиксирована у женщин — 68%, а возраст большинства вакцинированных превышал 75 лет.

Почти 30% или 177 выявленных случаев побочных эффектов считаются серьезными. Однако наибольшая часть негативных реакций не оказала существенного влияния на здоровье привитых.

Кроме того, с начала вакцинации в стране 21 человек скончался через какое-то время после прививки. При этом средний возраст скончавшихся 85 лет и они имели сопутствующие заболевания. Эксперты не нашли прямой связи между их кончиной и применением вакцины.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения.

Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии. Помимо этого, нидерландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается, и пока нет оснований говорить, что их вызывает именно препарат.