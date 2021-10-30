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В США одобрили вакцинацию детей 5–11 лет от COVID-19

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Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренно использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 5–11 лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что разрешение было основано на «тщательной и прозрачной оценке данных».

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Как показало исследование, вакцина, разработанная американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы. В нем участвовали 4,7 тыс. детей из Соединенных Штатов, Финляндии, Польши и Испании.

Согласно данным, представленным на сайте, у 3,1 тыс. детей не было обнаружено серьезных побочных эффектов.

Эти показатели сравнимы с результатами исследования действия вакцины среди возрастной группы от 16 до 25 лет, отмечают исследователи.

Детям в возрасте от пяти лет вакцину Рfizer/BioNTech следует вводить в двух дозах с интервалом в три недели, сказано в тексте. Доза вакцины должна составлять 10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами, используемыми для подростков от 12 лет и старше.

На следующей неделе центры по контролю и профилактике заболеваний США обсудят клинические рекомендации, касающиеся применения вакцины.

29 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличилась смертность от коронавируса среди детей.

В этот же день профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что защитить детей и подростков от COVID-19 возможно только благодаря вакцинации взрослых. По его словам, если вокруг детей будут привитые взрослые, это поможет затормозить распространение инфекции.

16 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса для детей, разработанная в Центре имени Гамалеи, может получить название «Спутник М», где «М» означает «маленькие».

В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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