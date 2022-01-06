В США одобрили применение бустерных доз вакцины Pfizer для подростков

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали применение бустерных прививок против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом говорится в заявлении на сайте CDC.

Ранее рекомендации по ревакцинации касались только подростков 16–17 лет.

«CDC рекомендует подросткам в возрасте от 12 до 17 лет проходить ревакцинацию через пять месяцев после первоначальной серии прививок Pfizer/BioNTech», — следует из материала, опубликованного в среду, 5 января.

Данные CDC демонстрируют, что бустеры против COVID-19 помогают усилить защиту от нового штамма «Омикрон» и других вариантов SARS-CoV-2.

Такой вывод Центры США сделали после введения более 25 млн доз вакцины подросткам.

6 ноября Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. В октябре Коста-Рика объявила о закупке 3,5 млн доз вакцины у компании Pfizer. Порядка 1,5 млн из них пойдет на прививки для детей.

19 ноября минздрав Канады разрешил использование вакцины Pfizer/BioNTech Comirnaty против COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

14 ноября пресс-служба минздрава Израиля сообщила, что генеральный директор израильского министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета федерального ведомства о проведении вакцинации от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививать детей этой возрастной категории от коронавируса планируется препаратом Pfizer.

Ранее, 30 октября, Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренно использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 5–11 лет. Как показало исследование, вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень его угрозы или заразности пока неизвестен. К настоящему времени в мире широко распространяются штаммы «Дельта» и «Омикрон».

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