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Госдума приняла закон о запрете сбора личных данных без необходимости

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Госдума приняла закон, который запрещает навязывать дополнительные услуги и принудительно собирать персональные данные при покупке россиянами товаров и услуг. Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте ГД.

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Согласно документу, продавца можно будет привлечь к административной ответственности за отказ заключить, исполнить, изменить или расторгнуть договор с потребителем из‑за его отказа предоставить персональные данные. Размер штрафа составит до 10 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.

Как отметил старший юрист Versus.legal Иван Кайсаров, законопроект делает большой акцент на том, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать потребителю в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные.

«Сегодня данные являются достаточно ценным активом и на практике периодически коммерческие субъекты собирают множество данных, которые не нужны для договора, а также отказываются заключить договор в случае их непредоставления. В частности, это иногда осуществляется путем включения согласия на сбор данных в сам договор, чтобы потребителю невозможно было от этого отказаться, хотя это нарушает требования закона «О персональных данных». Таким образом, данный запрет был и ранее, но теперь он сформулирован более очевидно для потребителя, чтобы он мог прямо на него ссылаться для защиты своих прав», — объяснил Кайсаров.

Адвокат бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников в свою очередь подчеркнул, что данный закон может дополнительно простимулировать бизнес соблюдать права потребителей при заключении договора.

20 апреля законопроект был одобрен Госдумой.

7 апреля стало известно, что депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

Проект поправок разработан для «усиления защиты персональных данных», говорится в пояснительной записке.

Ранее, 27 мая 2021 года, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей. Глава правительства отмечал, что россиян принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже когда в этом нет необходимости.

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