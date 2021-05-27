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В России планируют ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей

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Кабмин РФ намерен ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей. Соответствующие поправки на заседании кабинета министров 27 мая предложил обсудить премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг», — сказал Мишустин.

Мишустин отметил, что штрафы за необоснованный сбор персональных данных могут ввести в Кодекс об административных правонарушениях, добавляет «Газета.ру».

Как отметил премьер-министр страны, сейчас россиян принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже когда в этом нет необходимости.

«На многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билетов просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщать эту информацию, под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», — заключил Мишустин.

Ранее. 26 апреля, президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу, направленную на усиление защиты персональных данных россиян. О результатах работы Путин поручил доложить до 1 июня 2021 года.

В феврале 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказания за нарушения в сфере защиты персональных данных.

Изменения могут быть внесены в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поправки предусматривают штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. В настоящее время размер штрафов меньше в два раза.

В конце 2020 года Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных граждан. Он отмечал, что на данный момент особенно востребованы рекомендации профессионалов о том, как развивать цифровые сервисы, «предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений».

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