В России планируют ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей

Кабмин РФ намерен ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей. Соответствующие поправки на заседании кабинета министров 27 мая предложил обсудить премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг», — сказал Мишустин.

Мишустин отметил, что штрафы за необоснованный сбор персональных данных могут ввести в Кодекс об административных правонарушениях, добавляет «Газета.ру».

Как отметил премьер-министр страны, сейчас россиян принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже когда в этом нет необходимости.

«На многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билетов просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщать эту информацию, под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», — заключил Мишустин.

Ранее. 26 апреля, президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу, направленную на усиление защиты персональных данных россиян. О результатах работы Путин поручил доложить до 1 июня 2021 года.

В феврале 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказания за нарушения в сфере защиты персональных данных.

Изменения могут быть внесены в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поправки предусматривают штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. В настоящее время размер штрафов меньше в два раза.

В конце 2020 года Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных граждан. Он отмечал, что на данный момент особенно востребованы рекомендации профессионалов о том, как развивать цифровые сервисы, «предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений».