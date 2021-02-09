Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил обработки личных данных

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказания за нарушения в сфере защиты персональных данных. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как уточняется, изменения могут быть внесены в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поправки предусматривают штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. В настоящее время размер штрафов меньше в два раза.

Также в кодексе предложено указать ответственность за повторное нарушение. Так, физические лица должны будут заплатить от 4 тыс. до 12 тыс. рублей, должностные — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а юридические лица — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Обработка личной информации без письменного согласия гражданина будет наказываться штрафом от 6 тыс. до 10 тыс. рублей (физлица), от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (должностные лица), от 30 тыс. до 150 тыс. рублей (юрлица).

Перечисленные положения добавили в законопроект, изначально направленный на введение штрафов только за нарушение закона об устойчивом интернете в РФ.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении. Изменения внесены в ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от тяжести преступления нарушителю будет грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы.