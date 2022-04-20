ГД одобрила запрет необоснованного сбора персональных данных потребителей

Госдума 20 апреля приняла в третьем чтении закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных потребителей и запрещающий включать в договоры условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

Закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении и исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные.

При этом исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. В то же время потребитель будет вправе запросить объяснение причины отказа и его правовые основания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что на данный момент у потребителей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, даже когда эти сведения не являются обязательными. Прежде всего это касается онлайн-магазинов, указал парламентарий.

Володин подчеркнул, что принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей.

Документом закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяются запрещенные в отношении потребителей действия со стороны продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров.

К недопустимым, в частности, относятся условия, которые предоставляют таким лицам право на односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий договора и ограничивают их ответственность за его неисполнение, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров.

Недопустимыми будут считаться и условия договора, при которых приобретение одного товара является обязательным условием для покупки другого товара, а также предусматривающие выполнение платных дополнительных работ и услуг без получения согласия потребителя.

В соответствии с Гражданским кодексом граждане и организации свободны в определении условий договора. Однако гражданин, вступающий в правоотношения с поставщиками товаров и услуг, банками и страховыми компаниями, является более слабой стороной, поясняло ранее правительство РФ, ведь потребитель не имеет реальной возможности влиять на содержание договоров, так как типовые положения о правах и обязанностях сторон определяются в одностороннем порядке коммерческими организациями.

Ранее, 27 мая 2021 года, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей. Глава правительства отмечал, что россиян принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже когда в этом нет необходимости.